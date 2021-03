330.000 kroner i gebyr for brudd på arbeidsmiljøloven

Andenes fiskemottak fikk nasjonal oppmerksomhet etter at Arbeidstilsynet var på tilsyn i mars 2019. Nå foreligger et endelig vedtak for overtredelsesgebyret. – Det er allerede betalt, sier Leif Kvivesen ved Andenes fiskemottak.