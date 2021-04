Andenes-selskap har levert dronefilm til hvaldokumentar fra Disney

Andøy

En liten smakebit av opptakene har også kommet med i traileren til filmen, som du kan se øverst i saken.

Rikard Karoliussen i Norwegian Orca Survey, sier til VOL at opptakene ble gjort i Skjervøy for to år siden. Serien i fire deler er for øvrig filmet på 24 ulike lokasjoner rundt i verden.

– Det var i forbindelse med forskning på spekkhoggere. Da møtte vi på en hvalfamilie vi kjente godt til fra før, der en hunn fraktet med seg en død spekkhoggerbaby i tre uker. Et lite klipp av dette kan man også se i traileren. Dette er dokumentert før, men ikke filmet, sier han.

Ifølge Karoliussen har naturdokumentaren som Norwegian Orca Survey har lisensiert til produksjonen, vært hemmeligholdt i to år.

Hvor mye av opptakene som kommer med i dokumentaren, er derimot usikkert.

Norwegian Orca Survey har bidratt med naturfilm til flere programmer tidligere, men ikke til en dokumentserie som er så stor som denne. Secret of the Whales er laget av National Geograhic (som eies av Disney, red. anm). Filmens forteller er skuespiller Sigourney Weaver. Produsert av selveste Titanic-regissør James Cameron. Medvirker på prosjektet gjør også den verdenskjente undervannsfotografen Brian Skerry. Det var også sistnevnte som tok kontakt med Norwegian Orca Survey.

– Dette er årets begivenhet innenfor sjangeren. Og så er det artig for oss på lille Andøya å være en del av en Disney-trailer, slår Karoliussen fast.