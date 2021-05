Geri Maan ønsker ordføreren på befaring:

– Kaianlegget vårt vaskes ut av drag i havna

Geir Maan i Hvalsafari AS, retter et varsku om at fundamentet til kaianlegget deres er i ferd med å gå i oppløsning grunnet drag i vestre del av Andenes havn. Nå mener han at kommunen må på banen og inviterer ordfører Knut Nordmo på befaring.