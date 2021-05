The Whale får 55 millioner fra Nordland fylkeskommune

Andøy

For at The Whale skal bli en realitet, må flere bidra til finansieringen. 78 millioner kroner kommer fra private aktører. Andøy kommune skal bidra med 15 millioner kroner. Og man har søkt Nordland fylkeskommune om 55 millioner kroner. Dette skal danne grunnlag for at regjeringen skal komme med et statlig bidrag på 150 millioner kroner.