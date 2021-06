– Håper det blir en fin stund på kaiene rundt omkring

Andøy

Som i fjor skal artisten Julie Alapnes være med og hun gir ut en ny sang i forkant av turneen. Risøyhamn og Stokmarknes får besøk henholdsvis 15. og 16. juli.

Bandet hadde stor suksess med fjorårets turné og på dampskipskaia i Risøyhamn var det fullt hus – til det som var en magisk konsertkveld. Også Bø fikk besøk i fjor.

Det ble også laget en video med Julie Alapnes da «Vulkana» seilte gjennom Risøyrenna. Den er nå sett over 20.000 ganger,

– Det var så gøy i fjor, så vi bare måtte gjøre det i år igjen, sier vokalist og andværing Kjetil Solberg.

– Hvordan vil du oppsummere fjorårets turné?

– Hvor lang tid har du? Det er det beste vi har vært med på. vi hadde konserter på små steder som vanligvis ikke har konserter. Folk var ekstrem positive og stilte opp for oss. Det var fire uker med tomlene opp, uansett vær. Det var en stor opplevelse for oss, og jeg håper det var det for publikum også, sier Solberg.

Ny plate

Gruppa ga tidligere i år ut sin syvende plate med tittelen «A new day begins». Nettavisen itromso.no ga plata terningkast fire.

– Violet Road spiller på det de strengene de kan og allerede blir likt for, og det låter dermed også i overkant trygt og farefritt. Hvis de virkelig ønsker å ekspandere og utvide horisonten ytterligere, hører jeg dem gjerne spille «mer ekspansivt og rocket», med litt strammere og grovere sound, og mer gitarer. Det hadde kledd dem, skriver anmelder Egon Holstad.

Det vil neppe overraske mange at låtene fra den nye plata får en sentral plass i årets turné.

– Det blir sanger fra det nye albumet, men også gamle slagere. En endring i år, er at det ikke blir noen familiekonsert først. Nå blir det bare én konsert på hvert sted, sier Solberg.

Siden i fjor har Hogne Rundberg tatt kystskippersertifikat. Gruppa har dermed den maritime kunnskapen for en kystturné på plass.

– Hogne får drille oss på de rette begrepene sånn at vi ikke får sånn kjeft av skipperen for å si høyre, venstre og gulvet. Vi gleder oss stort og håper det blir en fin stund på kaiene rundt omkring, sier Solberg.