Andøy

Like før midnat fikk politiet melding om en person som kikket inn vinduer og som var til sjenanse for et nabolag.

Da politiet ankom stedet, spilte vedkommende seg opp mot patruljen og forsøkte å spytte på politiet. Personen ble kjørt til arresten på Sortland.

Under transporten forsøkte personen å både sparke, spytte og klype patruljen. Mannen blir anmeldt for ordensforstyrrelse og vold mot offentlig tjenesteperson.