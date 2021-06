Forsvarsdepartementet vurderer å opprette intern Andøy-gruppe – som allerede finnes

Utvalget som skulle jobbe med omstillingen i Andøy er så lite kjent innad i regjeringen at man nå vil opprette et nytt utvalg. Kommunal- og moderniseringsdepartementet har nå informert Forsvarsdepartementet om at utvalget allerede finnes.