Ønsker større forståelse og trygghet for fosterhjemsbarn

Beate Heide har nylig gitt ut boka «Jeg trenger at noen bryr seg», som handler om fosterforeldrenes arbeid i fosterhjemmet, og er laget sammen med Rina Nicolaisen. I tillegg har Beate to bøker til i produksjon, som gjør at hun nå har laget et tosifret antall bøker.