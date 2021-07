Kjærlig gjensyn på kaia

Andøy

Med flagg, paraplyer og regnjakker møtte andværingene opp, i det som må beskrives som godt nordnorsk sommervær, for å ta imot den stolte skuta, som i sommer er arena for NRKs sommer-TV. For noen ble det en helt spesiell opplevelse, og et gjensyn som fikk minnene til å strømme på.