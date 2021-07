Andøy

I tirsdagens Andøyposten kunne du lese om bakgrunnen for flykjøpet til 30 millioner kroner. Det skal blant annet brukes til datafangst i forbindelse med aktivitet ved Andøya Space. Det vil også være en viktig brikke i etableringen av nettverket for fjernmålinger i Arktis, «Integrated Remote Sensing for the Artic» (IRSA), der flere andre land og flyprodusenten Boeing er blant aktørene.