I dag er han norgeskjent som vokalist i Violet Road, men grunnlaget ble lagt på Andenes:

Starten var musikkskole, Andenes skolekorps og RMR

Kjetil Holmstad-Solberg er for mange et kjent navn, også for andre enn oss andværinger. Med sin helt unike stemme har han gjort seg bemerket i hele landet, sammen med bandet Violet Road.