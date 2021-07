Fortsatt bare en person som er smittet i Andøy

Andøy





Dette skriver Andøy kommune i en pressemelding mandag ettermiddag. Smittevernlege i Andøy kommune, Hedda Mørch, sier at personen som er smittet er i isolasjon og ikke har nærkontakter i Andøy kommune.

– Andøy kommune er så langt lite berørt i det pågående utbruddet. Situasjonen er Vesterålen er uoversiktlig, og det er sannsynlig at også Andøy kan bli berørt i større grad. Vi ber alle i Andøy om å være forsiktig med sosial kontakt og ha lav terskel for å teste deg. Oppfordringen gjelder også vaksinert da vi ser at også vaksinerte har blitt syke i dette utbruddet, sier smittevernlege Hedda Mørch i Andøy.

51 andværinger testet seg mandag. De må vente en til to dager på resultatene.