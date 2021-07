Covid-smitte knyttes til legekontor. Ber folk være oppmerksomme på symptomer

Andøy





Dette melder Andøy kommune i en pressemelding lørdag ettermiddag, i forbindelse med at kommunen tidligere på dagen opplyste om at to nye personer har testet positivt for covid-19.

Begge de smittede er i hjemmeisolasjon. Nærkontaktene er satt i karantene. Det pågår fortsatt smittesporing og kommunen kan derfor foreløpig ikke gi et endelig antall nærkontakter. Smitteveien er ukjent, men det jobbes med å kartlegge hvor smitten har funnet sted.

− Vi må ta høyde for at det kan være delta-varianten de smittede har, siden denne varianten nå er den dominerende i Norge, sier smittevernlege Hedda Mørch i pressemeldingen.

Smittesporingsteamet vil kontakte de som har hatt timer på legekontoret i samme tidsrom som den smittede, for å kartlegge situasjonen til den enkelte. I tillegg holdes Koronatelefonen åpen søndag fra 1200-1400, og det vil også være mulig å bli testet.

For en uke siden vedtok kommuneoverlegen besøksforbud ved sykehjem og omsorgsboliger i Andøy. Vedtaket gikk ut ved midnatt.

− Det er smitterisiko i nærmiljøet. Derfor anbefaler kommuneoverlegen besøkende å være svært forsiktige. Utsett besøk dersom mulig, og kom færrest mulig på besøk, sier kommuneoverlege Astrid B. Holm i pressemeldingen.

− Vi ber om alt alle som har vært på legekontoret disse dagene er oppmerksomme på symptomer, og har lav terskel for å ta kontakt for testing. Dette gjelder også for de som er vaksinerte, sier Mørch.