Robert vil bygge økolandsby

Andøy

Stave på yttersida sør for Høyvika og Måtinden, har kanskje den mest spektakulære utsikten mot havet på øya. Endeløse strender og flate sletter omkranset av bratte fjellsider gjør at landskapet kjennes stort. Selve bygda består hittil av ordinær spredt bebyggelse, med Stave Camping, en populær plass for bobiler og campingturister, sentralt plassert.