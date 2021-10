Andøy

– Det har vært lang vei frem til dagens beslutning. Dette er etablering av en helt ny høyteknologisk virksomhet i regi av et statlig selskap. Dette er et nytt spennende kapittel for norsk romvirksomhet – norsk romvirksomhet 2.0, sa Solberg.

Den første raketten ble skutt opp fra Andøya rakettskytefelt 18. august 1962. Den første satellitten skal skytes opp i 2022, omtrent 60 år senere.

– Dette vil øke den europeiske kapasiteten for oppskyting av små satellitter og vil være et løft for hele Nord-Norge. Norge blir nå ett av få land som kan skyte opp satellitter fra eget område, sa næringsminister Iselin Nybø.

– Dette er en stor dag å være romfartsdirektør. Satellittbasen vil gi ringvirkninger langt utenfor Andøya og Norge. VI er klar til å ta fatt på byggingen, sa Odd Roger Enoksen.

Andøya Space er eid av staten og Kongsberg Defence & Aerospace (10 prosent). Sparebank1 Nord-Norge skal gi lån til prosjektet, og Oslo Pensjonsforsikring skal være eiendomsutvikler og leie ut eiendom til Andøya Space.

– Gjennom de avtalene vi har gjort, er jeg sikker på at dette vil være en god investering for eierne, sa Enoksen.

Til VOL sier han at det er en del kontraktsarbeid som må gjøres før man kan starte byggingen.

– Det vil nok fortsatt gå et par måneder før vi kan sette spaden i jorda, sier Enoksen.