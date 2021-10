Andøy

Mandag ble det bekreftet at tre person har testet positivt for covid-19.

−Vi er veldig glad for at så mange vil test seg og fortsetter med "drop-in" testing også i morgen, tirsdag 26. oktober fra klokken 16:00. Alle som har synptomer eller mistenker at de kan være smittet, kan møte opp. Det er viktig at alle som vil test seg tar med en lapp med navn, fødselsnummer (11 siffer) og telefonnummer, melder smittevernlege Hedda Mørch i en pressemelding.