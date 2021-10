Andværinger bygger sjømatterminal – på Evenes

Andøy

Det er selskapet Evenes Tomteselskap AS som står bak sjømatterminalen i samarbeid med Perishable Center Nord AS. Nordlaks er en av eierne i det sistnevnte selskapet.

Når det gjelder Evenes Tomteselskap AS er Adolfsene-brødrene med på eiersiden sammen med Tom Bjørvik. Harstadværingen Ronald Johannes Walquist er også en stor eier i selskapet.

Bjørvik er også involvert i et stort boligprosjekt i Harstad.

Aktørene som har drevet flyfrakt av fisk fra Evenes har inngått en intensjonsavtale med Evenes tomteselskap om bygging av terminalen. Den skal bygges i Origo næringspark som ligger på utsiden av flyplassen på Evenes.

Det er Evenes tomteselskap som skal utvikle næringsparken, som er et areal på 400 mål.

Første utenfor Oslo

– Dette vil i så fall bli den første terminal av dette slag som bygges utenfor Oslo. Vårt mål er at sjømat fra Nord-Norge skal komme raskere til markedet i Asia og USA. I tillegg ønsker vi å redusere antall vogntog på veiene mot Oslo og Helsinki, sier Roger Mosand i en pressemelding. Han er styreleder i Perishable Center Nord AS (PCN AS).

– Det siste års erfaring med flyfrakt fra Evenes har gitt oss tilstrekkelig erfaring fra markedet. Kundene verdsetter løsningen og produktene er av bedre kvalitet ved ankomst. USA er verdens største laksemarkedet, og Asia er det raskest voksende markedet så dette er en strategisk investering for fremtiden. Evenes er svært sentralt plassert i en av Norges største oppdrettsregioner, og vil være et naturlig knutepunkt for en rekke større og mindre oppdrettsselskap. I tillegg er regionen stor på fiskeri og det ligger et betydelig potensial for frakt av andre arter i tillegg til laks og ørret, legger Mosand til.

– Vet ikke hvor stort det blir

Tom Bjørvik understreker at det ikke er andværingene som har tatt initiativ til sjømatterminalen på Evenes.

– Det er det PCN som står bak. For oss er dette et næringsprosjekt der vi stiller med tomt og skal bygge et bygg som vi leier ut, sier Bjørvik.

Han sier at det er inngått en intensjonsavtale om byggingen, men at det er mye planlegging som gjenstår.

–Derfor er det litt tidlig hvor store investeringer det blir, sier Bjørvik.

At andværinger skal bygge noe på Evenes synes smått utrolig gitt kampen om overvåkingsflyene. Bjørvik mener det er uproblematisk, også med tanke på planer om flyfrakt fra Andenes.

– Det er som sagt ikke vi som står bak flyfraktprosjektet. Jeg har forstått at PCN mener at Evenes har et større leveringsområde. Det gjør at de får større og mer stabile leveranser av fisk som sikrer lavere fraktkostnad som en følge av høyere fyllingsrater samt muligheten for å benytte større fly, sier Bjørvik.