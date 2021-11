Skal bygge Spaceport

Andøy





Den siste uka har Andøya Spaceport signert samspillkontrakter med tre entreprenører, nemlig Sortland Entreprenør AS og Karstein Kristiansen Entreprenør og Leonhard Nilsen & Sønner. Sammen skal trioen stå for første fase av romhavn-utbyggingen på Nordmela.

– Andøya Space vil ikke bare gi høyteknologiske arbeidsplasser knyttet til oppskytninger. Det er også viktig for oss at romhavnprosjektet vil gi en rekke ringvirkninger i form av arbeidsplasser og verdiskapning for samfunnet ellers, sier Ketil Olsen, konstituert daglig leder for Andøya Space i en pressemelding.

–Vi er glad og stolt over å få oppdraget. Det er et spennende og unikt oppdrag, sier entreprenørene i en felles uttalelse til VOL.

Utbyggingen omfatter oppskytingsplattform med tilhørende konstruksjoner og fundamenter, bygg for montering, integrering og testing av raketter, samt bygg for launch og mission control som oppskytingene vil styres fra.

I tillegg kommer nødvendige støttekonstruksjoner og infrastruktur. Sortland Entreprenør AS og Karstein Kristiansen Entreprenør AS skal sammen sørge for bygg og anleggsarbeider.

Felles kunnskap

SE og KK er til vanlig bedre kjent som konkurrenter, men på grunn av utbyggingens størrelse sier de det var helt naturlig å samarbeide om dette.

– Sammen har vi den nødvendige kunnskapen, kapasiteten og tilstedeværelsen som skal til for å kunne levere et best mulig resultat for Andøya Space, sier Kjetil Rønning Hansen, daglig leder i KK i pressemeldingen.

Grunnarbeid

LNS skal stå for grunnarbeidene, utfylling og betongarbeidet relatert til den første oppskytningsrampen.

De tre entreprenørene har fått ansvar for utbyggingens første fase. Byggingen har planlagt oppstart tidlig i 2022, og skal sørge for at bygg og anleggsarbeider ferdigstilles i tide til første oppskyting mot slutten av 2022..