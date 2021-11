Anbefaler middag etter klokken 18 – med mindre du har strømavtale

– Det har vært en ekstrem endring de seneste dagene, sier Kjell-Are Johansen i Andøy Energi AS. Tirsdag var prisen mellom 1,60 og 1,80 krone per kilowattime, med unntak for garantikraftkundene.