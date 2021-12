Tidenes første klubbkveld på Dverberg

Andøy

Flere regionale komikere blir å se på scenen på Havnehuset. Disse er Anders Iversen, Espen Mowinckel Petterson og Jitse Buitink. Konferansier og headliner er harstadværingene Ken Rune Berg og Robert Søvik.

Ifølge pressmeldingen har Søvik i løpet av de siste fire årene, med sin direkte og usjenerte stil, markert seg som en av de beste komikerne i landsdelen.

«Humoren hans har blitt beskrevet som totalt selvutleverende og publikum får være med på en reise i ett univers der man kan lure på hvordan Robert har kommet ut av dette med livet i behold», står det å lese i pressemeldingen.

Anders Iversen er forholdsvis fersk i faget, men har allerede stått med flere av de mest markante komikerne i regionen.

«Han ytterste personlige blikk på verden vil få deg til å gapskratte og stille spørsmål ved livet fra første ord», heter det i pressemeldingen.

Espen Mowinckel Pettersson debuterte som komiker i 2016, som oppvarmer for Erlend Osnes.

«Han er ikke redd for å eksponere alle deler av sitt liv for å få deg til å flire, og bruker imitasjon som en stor del av sitt virke», står det å lese i skrivet fra Stand Up Vesterålen.

Det er også duket for en debutant i Havnehuset på Dverberg, der Jitse Jonathan Buitink prøver seg som stand up-komiker for første gang.