– Det er alltid stas å bli sett

Andøy

Normalt ville hun hatt premieren på årets juleteater på Dverberg bak seg nå, men den pågående pandemien gjør at juleteateret er avlyst. Publikum måtte derfor nøye seg med tre musikkvideoer som hadde premiere ved midnatt fredag.

2021 har ellers vært preget av Gullsekken-prisen som Spjelkavik fikk sammen med samarbeidspartner Victoria Røising for forestillingen «Oh Baby Baby goes viral». Sammen driver de Lost and found productions.

I tillegg er Spjelkavik vararepresentant til kommunestyret i Andøy for SV og hun sitter i programstyret for omstillingsorganisasjonen Samskap.

– Vi har jobbet dag og natt med nå musikkvideoene som er tre sanger skrevet til «Aurora», og som ingen har hørt før. Det er et plaster på såret både til publikum og alle involverte, slik at ungene får vist litt av de rollene de har jobbet så lenge med, sier hun.

– Vil gi noe tilbake

Hun er fortsatt engasjert i teaterklubben på Dverberg selv om hun driver med profesjonell scenekunst.

– Jeg er veldig fornøyd med at jeg klarer å blande det profesjonelle virket jeg har med med teater- og barne- og ungdomsmiljøet på Dverberg på en måte som jeg fortsatt kan stå inne for kunstnerisk. Det er fortsatt høg kvalitet selv om det er amatørteater. Nær Victoria og jeg er på vårt beste er blandingen mellom det eksperimentelle teateret og det som inviterer flere til å se teater og like det. Da synes jeg at jeg gjør noe fint. Og så er det viktig å gi tilbake til det miljøet som jeg selv hadde så mye glede av og som gjorde at jeg fant ut hva jeg ville gjøre med livet mitt., sier Spjelkavik.

– Sta

– Hvordan vil du beskrive Nikoline Spjelkavik?

– Sta. Jeg er sta og standhaftig på godt og vondt. Man skal være litt sta for å drive med teater for det er ofte et litt umulig prosjekt, sier hun.

Hekser og black metal

Hun sier at det er uvisse tider om dagen siden teater handler om å møtes og at pandemien skaper utfordringer for bransjen. Men hun jobber med en forestilling til sommerens festspill i Harstad.

– Den heter Witch Club Satan. Det er et feministisk prosjekt der vi røsker tak i norsk Black Metal. Det er en teater og konsertforestilling. Vi skal rett slett starte et band som en del av prosjektet. En del av bakteppet er hekseprosessene i Europa og heksa som et feministisk symbol, sier hun.