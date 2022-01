Andøy

Onsdag formiddag fikk VOL flere tips om strømbrudd både i Andøya. Strømmen skal ha kommet og gått ved flere anledninger. Ved Lovedriftssentral får vi bekreftet at det har vært flere bortfall av strøm, og at de jobber med saken.

– Det har vært ganske heftig i kastene her. Det har ført til noen utfall på 66-linja fra Dverberg til Andenes. Vi har sendt tre vaktlag ut for å se over linja nå, opplyser driftsoperatør Jonas Pettersen.