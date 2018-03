Penger til bedre sikkerhet i trafikken

Bø

Det er Nordland fylkes trafikksikkerhets utvalg (NFTU) som deler ut disse midlene for våren 2018. Til sammen er det søkt om omkring 450.000 kroner til ulike prosjekter i Nordland. Det er søkt om støtte til blant annet refleksaksjoner, sykkelarrangement og trafikkopplæring.

– Alle disse lokale tiltakene er viktige og bidrar til gode holdninger i trafikken, sier leder av NFTU og fylkesråd for samferdsel Svein Eggesvik (Sp) i ei pressemelding.

Ny runde til høsten

Samferdselsråden tror at forebyggende tiltak kan bidra til å nå målet om en nullvisjon som innebærer null drepte og hardt skadde i trafikken.

– Ambisjonen kan aldri bli høy nok når det gjelder folks liv. De lokale prosjektene bidrar til å skape gode holdninger i trafikken, og kan utgjøre forskjellen på liv og død, mener Eggesvik.

– Neste runde med utdeling av holdningsskapende midler er i oktober. Vi håper å få inn flere gode søknader på prosjekter som kan bidra til bedre trafikksikkerhet på hjemplassen, sier Eggesvik.

Midler til trafikksikkerhet

Trafikksikkerhetsutvalget i Nordland deler ut 87.300 kroner til tiltak for å bedre trafikksikkerheten i Vesterålen og Ofoten.

– Jeg er både glad og stolt over at vi har et trafikksikkerhetsutvalg i Nordland som jobber så tett med skoler og innbyggere i de enkelte kommunene, sier leder av utvalget, fylkesråd for samferdsel i Nordland, Svein Eggesvik (Sp).

Han viser til at alle de små tiltakene får stor betydning både hver for seg og samlet.

– Her deltar og bidrar både sykkelklubber, barnehager, foreldreutvalg på skoler og andre med å skape engasjement og bevissthet om sikkerhet i trafikken. Dette er kjempeviktig og jeg vil takke alle som gjør en innsats, sier han.

Sykkelopplæring og valgfag

Blant de i Vesterålen som er tilgodesett med penger til å skape bedretrafikksikkerhet, er FAU ved Straume skole i Bø som har fått 5.000 kroner til «Aksjon skoleelever», mens Stokmarknes skole i Hadsel har fått 11.200 kroner til Trafikk valgfag.

Lødingen kommune har fått en tildeling fra trafikksikkerhetsutvalget i Nordland på 14.000 kroner til sykkelopplæring og besøk av sykkelgård.