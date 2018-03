Bilsmell mellom to personbiler

Bø

Politiet i Nordland skriver på Twitter at det skal ha vært to personer involvert i ulykken.

– Ingen alvorlige skader på personer, en av de involverte klager på ryggsmerter, opplyser politiet.

Nødetater er på vei til ulykkesstedet. Først meldte politiet at kollisjonen mellom de to personbilene skjedde på FV 913 ved Guvåg, men dette ble senere rettet til at hendelsen fant sted ved krysset til Rottåsen.

Politiet er underveis til ulykken.

– Ambulansen er til stede og har tatt personen som klagde over ryggsmerter til behandling. Han blir trolig tatt med til legevakt for sjekk, uten at jeg kan si det for sikkert på nåværende tidspunkt, sier operasjonsleder Remi Johansen.

Politiet opplyser at trafikken blir dirigert på stedet. Det skal ikke være noen store forsinkelser i trafikken på grunn av ulykken.