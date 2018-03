Formiddagssendingen tar en måneds pause

Bø

– Vi skal bygge om Radio Bø fra en over 30 år gammel, liten lokalradio, til en regional radio for Nordre Nordland. Underveis i de 30 årene som har gått har vi gjort mindre tilpasninger til etter hvert større områder. Men nå er vi inne i en periode der vi må ta krafttak. Radio Bø vil etter hvert nå lyttere som utgjør nesten en tredjedel av befolkningen i Nordland, heter det i en pressemelding fra Radio Bø.

– Vi skal dekke 18 kommuner - Utfordringen blir å lage stoff som er interessant for alle Styreleder i Radio Bø, Arne Osnes, forteller at radiokanalen er godt i gang med å utvide sitt redaksjonelle tilbud til å omfatte Lofoten og Ofoten. Om kanalen fortsatt skal hete Radio Bø, er fortsatt ikke avgjort.

I pressemeldingen blir det understreker at Radio Bø nå arbeider med å tilpasse innholdet i sendingene slik at det blir like interessant, og at dette vil ta noe tid. Radiokanalens formiddagssending tar derfor en måneds pause.

– Vi må tilpasse innholdet i sendingene til et tre ganger så stort lytterområde som vi har hatt. Det må bli like interessant å lytte til Radio Bø om du bor i Bjerkvik eller i Svolvær, som det er om du bor i Vesterålen. I en periode på kanskje opp mot en måned er vi nødt til å ta pause i formiddagssendingene. Dette beklager vi, men håper lytterne har forståelse for at det er nødvendig, heter det blant annet i pressemeldingen.

Det understrekes at det kun er formiddagssendingene som stopper i denne perioden. Bingoen vil gå hver mandag, og reklamen vil gå som vanlig. Så vil vi selvfølgelig oppdatere musikken som går hele tiden på Radio Bø.

– Når vi etter denne perioden starter opp igjen med faste programmer vil du kanskje ikke med en gang registrere de store endringene. Gjennomføring av nye programtilbud, og innhold i sendingene vil komme litt etter hvert. Til vi etter en tid vil ha et helt oppgradert programtilbud som vi håper alle være lyttere vil være fornøyd med, står det å lese i pressemeldingen.