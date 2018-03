Opphever kokepåbud i Bø

Bø

Bø kommune har sendt ut melding om at kokepåbudet oppheves fra klokken 12 torsdag 29. mars. Dette gjelder for områdene Straumsnes, Veanova, Langsmoa, Gåsland og Klakksjorda, Pollen, Ringstad, Auvåg, Skorpa, Kvernfjorden, Haugsnes, Røsnes og Guvåg.

Det var på grunn av lav vannstad i Ramnflauget vannverk at man tirsdag 23. mars valgte å åpne opp fra reservekilden i Heggedalen. Det ble derfor iverksatt kokepåbud, som nå er opphevet.

– Ventet noen dager for sikkerhets skyld

– Forrige fredag koblet vi inn reservekilden, men det gikk bare noen timer før det kom inn melding om at flere hadde fått dårlig trykk. Det viser seg at det er noe galt der ved reservekilden og den klarer ikke levere nok mengde, sier avdelingsingeniør for vann og avløp i Bø, Andreas Andersen.

Han forteller at man derfor koblet tilbake til Trolldalen, som har behandlet vann.

– For å være på den sikre siden, at det ikke skulle være noe ubehandlet vann igjen i rørene, ventet vi noen dager før vi opphevet kokepåbudet, sier han.

Fortsatt lav vannstand

– Vi har sett nå denne uka at forbruket har gått ned totalt sett i kommunen, og vannstanden går ikke ned så mye nå som den har gjort tidligere. Slikt sett ser bra det ut. Vi får bare satse på at det blir mildvær og regn etter hvert, sier Andersen.

Selv om vannstanden har stagnert, er den fortsatt lavere enn det som er normalen ved Ramnflaugen vannverk.

– Når påska er over, så skal det bare regne, humrer han, og legger til:

– Vi har hatt endel nedbør i form av snø også den siste tida, og vi ser på dagtid at det smelter greit ned, så det er bare et tidsspørsmål før det fylles opp igjen i vannverket, sier Andersen.