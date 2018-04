Mattilsynet opphevet kontrollområde for ILA i Vesterålen

Bø

Dette melder Mattilsynet på sine nettsider.

Det er to år siden bekjempelsessonene i kontrollområdet for ILA i Bø og Øksnes kommuner i Nordland ble opphevet. I henhold til forskriftens paragraf 18 oppheves forskriften automatisk to år etter innføring, opplyses det fra Mattilsynet.

Faren over for Hadsel Laksesykdommen ILA har ikke lenger fotfeste i Hadsel. Derfor opphever Mattilsynet bekjempelsessonen.

I klartekst betyr dette at alle regler oppdretterne har måtte leve etter i perioden med bekjempelsessoner og så kontrollområder, oppheves og at det er satt punktum for ILA i Vesterålen.

– Positivt

Kristian Klo i Gunnar Klo AS er fornøy med at perioden med kontrollsone nå er over:

– Vi har jo vært underlagt et ekstraordinært kontrollregime med innsending av tester hver måned fra anleggene. Det slipper vi nå. Testene i det siste har heller ikke vist tegn til sykdom, så det er positivt.

Mattilsynet anmelder to lakseprodusenter Mattilsynet vil politianmelde to lakseprodusenter i Nordland for å ha unnlatt å melde fra om utbrudd av ILA. Mattilsynet mener at det vet ett tilfelle skal ha blitt solgt smittet laks til Kina.

– Har dere lært noe nytt i denne perioden?

– Dette er jo ikke noe nytt for oss. Men det understreker jo viktigheten av at vi har kontroll på sykdom og det å hindre spredning av sykdommen, sier han.