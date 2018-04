Bø

I natt jobbes det med å spyle opp ett rør sånn at et reservereservoar i Heggedalen kan brukes, men samtidig må brannvesenet i Bø hjelpe bøndene. Det er lamming og kalving og bøndene er avhengig av store mengder vann. Derfor er det satt i gang et stort apparat med å sikre vannforsyning til kommunens bønder.

VOL møtte brannmester Torfinn Johnsen da han hjelp Kyrre Inge Olsen på Vea med vann.