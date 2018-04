Går mot kronisk vannmangel i Bø - noen kan bli fri

Bø

Det er mangel på nedbør over lang tid har ført til at vannmagasinene er på et veldig lavt nivå, opplyser teknisk etat i Bø kommune i en epost til sine abonnenter.

Problemer med å holde trykket oppe

– Dette gjør at det er problemer med å holde oppe vanntrykket ut av stasjonene. Noen abonnenter vil merke dårligere trykk, eller være fri for vann. Vi beklager de ulemper dette medfører, skriver teknisk etat.

Nå oppforder man til å være varsom med vannforbruket:

– Vi vil anmode alle abonnenter om å være sparsomme med vannforbruket frem til situasjonen bedrer seg.

De som ikke har kommunal vannforsyning vil ikke oppleve situasjonen med vannmangel.