Samisk kultur i fokus under sommerens Reginedagan

Bø

Festivalen melder i ei pressemelding at årets hovedtema for kulturfestivalen vil være samisk kultur, og målsettingen er å gjøre den samiske historien i området kjent.

– Et av arrangementene som vil bidra sterkt til dette, blir et fagseminar som Stiftelsen Regine Normann kaller «Regine Normann i et samisk rike» - her vil det settes fokus på det samiske i hennes forfatterskap, bosetting, liv og virke, mattradisjoner samt musikk. Men også i mange andre arrangementer vil du finne preg av samisk kultur, skrives det i pressemeldinga.

Plass til tradisjon

Årets Reginedager vil selvsagt ha noen tradisjonelle arrangementer, blant annet teaterverkstedet Fykomfei. Fykomfei strekker seg over fire formiddager, for så å ende opp i ei åpen forestilling i Kultursalen torsdag ettermiddag.

– I år vil dette arbeidet bli ledet av Sceneinstruktøren for Vesterålen, Tom-Stian Lenningsvik. Her håper vi på å finne interesserte unge i alderen 9-14 år, som vil være med å skape teater omkring Regines eventyr «Makt mot makt». Tom-Stian har studert drama og teater ved NTNU, i tillegg til at han har bachelor som skuespiller fra Høgskolen i Sør-Trøndelag. Han har mange års erfaring fra å være frilanser som skuespiller, men også en del erfaring med å jobbe med grupper av barn og unge i ulike prosjekter. Så dette blir bra, skriver festivalen.

Konserter

Kirkekonsert og andre konserter blir det også.

– Disse vil vi komme tilbake til, så snart vi har fått signert kontraktene! Her kan vi røpe at vi tenker både tradisjonelt, og moderne.

Det vil bli boklanseringer fra de to samiske forlagene Gollegiella og Skaniid girje, samt eventyrstunder både for barn og voksne. Sistnevnte vil holdes av Liv Helene Willumsen, Gøril Karlsen og Hedda Vie.

– Det blir selvsagt også både midnattstur og familietur til Sinahula, samt guidet vandring som etterfølges av lunsj-arrangementet «Mat, ord og tona». Det blir Åpen Gård på Gimstad, utegudstjeneste på Kalvøya, og Bø museum står for markedsdag i forkant av den offisielle åpninga av Reginedagan, samt åpent hus i forbindelse med avslutninga.

Lygarkveld

Årets Lygarkveld vil ledes an av ingen ringere enn Melbu Lygarlaug ITV

– Her regner vi med å få fullt hus og god stemning! Lygarlauget fra Melbu forteller at de møtes jevnlig for å dele historier, og har et godt repertoar å ta fra. Melbu lygarlaug har tidligere deltatt på Rorbua på NRK, og om du vil friske opp minnet ditt, kan du finne klipp derfra på Youtube. Her ser og hører vi Jostein Ellingsen, Asle Martinussen og Arne Holand, som briljerer med den ene løgna etter den andre! Nå er også Ronny Johansen med. Disse karene i lygarlauget er ikke bare Storlygera av rang, de er også musikalske. Dermed vil de sørge for årets musikalske innslag på Lygarkvelden, i tillegg til å servere den ene løgnen etter den andre, sies det i pressemeldinga.

Festival-Pub

Nytt av året, er Festival-Pub! Festival-puben vil ha åpent hver kveld, hele uka. Denne vil bli lokalisert i 2.etasje i brygga hos Lone Lamark og Skagakaia.

– Her ser vi for oss et trivelig, maritimt miljø, hvor stemninga skal være god – et sted du kan dra å treffe kjenninger – eller bli kjent med nye! Musikk og underholdning trengs også, og vi vil herved oppfordre deg der ute som synger eller spiller – eller kanskje har noe å lese opp, eller ei god historie å dele – til å entre «scenen»: Scenen vil stå klar, med et lite utvalg av utstyr tilknytta lydanlegg – og selvsagt mikrofon! Konseptet er altså en «åpen scene» - til hygge og underholdning for de fremmøtte. Så kjenner du noen du tenker burde entre denne scenen, send vår oppfordring videre! Vi gleder oss allerede! Lørdag kveld satser vi på en Festivalpub med litt utvida innhold – og kan røpe at vi jobber for å få på plass litt Stand-Up-underholdning.

Lokalt

Sist, men slett ikke minst, vil også årets Reginedaga inneholde arrangementer hvor lokale lag og foreninger, samt noen bedrifter, står bak.

– Her kan vi nevne Maritim dag i Hovden, Quiz på Haugsnes og Kystlagets Familiedag ved Steinesjøen. I tillegg vil nok planene få enda litt mer innhold utover våren, før vi setter endelig strek for et komplett program, avslutter arrangørene.