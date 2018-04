Åtte bøter for fart i Bø

Bø

Under en fartskontroll ved Straume i Bø fikk åtte bilister forenklede forelegg. Kontrollen ble holdt i ei 50-sone på stedet. I tillegg til de åtte bøtene for fart, ble det også delt ut ett forenklet forelegg på grunn av mobilbruk.

Litt senere på dagen holdt politiet også en kontroll ved Haugen i Bø. Her fikk fem bilister forenklede forelegg på grunn av for høy fart. Her ble det også et førerkortbeslag. Årsaken var at en av de som ble stoppet, hadde åtte såkalte prikker for forelegg fra tidligere.