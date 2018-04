Ingen bakterier i vannprøver fra Bø - men opprettholder kokepåbudet

Bø

De siste prøvesvarene fra vannprøver i Bø kom fredag forrige uke og tirsdag denne uka.

Ingen bakterier

Uka før hadde det vært gjort funn av bakterier i vannet, men nå er prøvene helt rene, ifølge vanningeniør Anders Andreasen.

– De første resultatene kom fredag, fra Heggedalen. Der er det nesten som om vannet skulle ha gått gjennom et renseanlegg. Det er veldig fint resultat, ingen tegn til bakterier eller virus, sier han.

Reservekilden i Heggedalen forsyner østbygda i Bø med vann.

Opprettholder kokepåbud

Andersen understreker at selv om prøvene er fine, opprettholdes kokepåbudet enn så lenge. Det er tatt nye prøver, og kommunen venter på resultatet fra disse - ventet fredag - for å være helt sikre på at vannet er trygt.

– Ja. Vi ønsker å være sikre, og tar to prøver på rad. Det som går via rensenanlegget er for så vidt greit å drikke, det blir behandla. Vannet fra Heggedal – prøvene sier det er trygt, men vannet blir ikke rensa, så det er greit å dobbeltsjekke. Det er for å være på den sikre sida, for å unngå potensielle bakterier og mageproblemer. Vi får svar på kontrollprøvene i morgen, fredag. Da vil vi også vurdere å oppheve kokeforbudet, sier Andersen.

I tillegg til prøver fra Heggedalen er det også gjort prøver av vannet fra Gjødalen. Det vannet går via renseanlegget i Trolldalen.

– De viste også veldig bra kvalitet. Det er ikke funnet noen bakterier eller virus, men det er litt farge på vannet. Det er ikke farlig, men ser litt brunt ut, sier han.

Ifølge Andersen har bøfjerdingene tatt det hele med stor ro, det har kommet få klager til kommunen.

– Jeg vet ikke om det er fordi folk har god forståelse for at det må til, og fordi dere i mediene har skrevet så mye om det. Vi har nesten ikke fått henvendelser om saken, i hvert fall ikke jeg, sier han.