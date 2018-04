Overskridelser kjent via mottatt faktura

Bø

– Det er for så vidt naturlig at kontrollutvalget ser på saken, sier rådmann Gundar Jakobsen.

Han gav orientering til kommunestyret torsdag om Hovden kai. Opprinnelig var summen 7,3 millioner kroner, men i et budsjettvedtak i september i fjor ble det regulert til 9,8 millioner kroner.

Sluttsummen det nå opereres med er 20, 8 millioner kroner, over dobbelt så dyrt som opprinnelig planlagt.

– Ubeskrivelig at noe slikt kan skje - Man blir rett og slett målløs Overskridelser på 9,4 millioner i forbindelse med byggingen av Hovden kai, har skapt sterke reaksjoner. Det gjorde den også i forbindelse med at saken ble behandlet i formannskapet torsdag.

– Det er en kjempesmell, sier rådmann Gundar Jakobsen.

– Hvorfor det ble slik

– Saken går nå videre til kontrollutvalget, poenget med det er at vi får noen til å gå gjennom saka for å finne ut eksakt hvorfor det ble slik. Kontrollutvalget må finne ut hvordan de behandler saka, de vil få ei orientering på lik linje med kommunestyret, så må de ta stilling til hvordan de går videre, sier han.

Fiskebedrift og entreprenør i millionkonflikt i Bø Hovden fisk og entreprenørselskapet Secora er uenige om hvem som har skylda for et spregningsuhell på Moloveien i Bø. De saksøker hverandre for millioner.

Kontrollutvalget har eget sekretariat og rapporterer direkte til kommunestyret. Leder av kontrollutvalget i Bø er Arne Andersen, og blant medlemmene er Svein Helge Martinussen og Rolf Hugo Eriksen.

Låneopptak for overskridelsen

I sakspapirene skrives det at kaia i Hovden har vært ei stor utfordring. Et prosjekt som får en overskridelse på denne størrelsesordenen er et synlig bevis på dårlig prosjektering og styring.

Inndekning av overskridelsen ble tatt opp som ei tilleggssak i kommunestyret.

– Det blir finansiering gjennom låneopptak, restfinansiering av det beløpet som tilsvarer overskridelsen i forhold til tidligere budsjett. Det er 10,8 millioner kroner som skal lånes til det prosjektet, sier rådmannen.

– Dette er et lån, hvor mange år det blir på er opptil 40 år, så det blir ikke så voldsomt per år. Renter og avdrag lånes opp og fordeles, men det er en uforutsett utgift og slikt sett et stort beløp. Det var nok ikke forutsett, sier rådmannen.

Ferdigstilles nå

Selve kaia er under ferdigstillelse og det skal være overdragelse i mai. Alt materiell er bestilt og er enten ankommet eller på vei, slik at det vil ikke medføre noen besparelse å avslutte prosjektet på dette tidspunktet.

– Kaia er ikke ferdig, så det vi opererer med nå er en sluttkostnad på 20,8 millioner kroner. Det var for så vidt sagt i kommunestyret at man er i dialog med entreprenør så det kan være vi får summen litt lavene, men vi opererer med den summen som foreligger hos oss, sier han.

– Har dere tatt noen avgjørelse om hvor vidt saken skal tas til retten?

– Nei, det er noe vi vurderer, men det er ikke tatt stilling til det, sier rådmannen.

«Et synlig bevis på dårlig prosjektering og styring» Kan bli rettssak etter Hovden-overskridelser Hovden kai i Bø blir nesten dobbelt så dyr som først antatt. Formannskapet informeres først i etterkant. Kommunen selv omtaler saken som et bevis på dårlig styring. Nå kan det bli sak.

– Det er ikke annet enn å beklage at det ble som det ble, men ut over det er saka som den er, sier han.

Informasjon per faktura

– At det ble over dobbelt så dyrt, det er en kjempesmell. I veldig stor grad skyldes det uforutsette grunnforhold. Det er de tingene kontrollutvalget skal se litt på, og det synes rådmannen også er veldig greit at blir gjort, sier Jakobsen.

Man har mistet oversikten over utgifter underveis i prosjektet.

– Du kan si det slik, per i dag når det gjelder informasjon om kostnad så skal det i utgangspunktet for slike prosjekt gjøres ei kostnadsberegning i forkant. Den informasjonen vi hadde i september var 9,8 millioner kroner, så har det skjedd ting som ikke var kostnadsberegnet og ikke gitt informasjon om, sier han.

– De kostnadene som er kommet fram de er basert på mottatte faktura i all hovedsak. Unntaket er noen sluttsummer der vi er i dialog med Sortland Entreprenør (SE). I all hovedsak er kostnader blitt kjent på grunn av mottatt faktura, sier han, og forklarer:

– Vi har fått endringsmeldinger som er blitt godkjent og jobbet på uten fastsatt prissetting. Og det er en av tingene som skal undersøkes, hvorfor ble det slik, sier rådmannen.