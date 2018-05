Brannvesenet rykket ut til gressbrann

Bø

Tidlig onsdag ettermiddag fikk 110-sentralen melding om at det er en gress/lyngbrann i Nykvåg i Bø. Brannvesenet er på vei.

− Jeg vet ikke så mye mer enn at melder prøver å slukke brannen selv. Det vil ta rundt 20 minutter før brannvesenet er på stedet, får VOL opplyst av brannvakta i Bodø.

En halv time senere kan vaktlederen fortelle at brannvesenet er i full gang med slukking.

− Ut fra våre opplysninger er bygningene i nærheten sikret, inkludert en fjøs. Det var for øvrig ikke dyr i fjøsen. Det er heller ingen personer som befant seg i noen av husene, forteller vaktleder ved 110-sentralen, John Harald Løkås.

Han forteller videre at brannvesenet har god kontroll på brannen.

− De har rimelig god kontroll nå, slår vaktlederen fast.

Ifølge VOLs fotograf på stedet, Marius Birkeland, er området som er avsvidd, ganske stort.

− Det er nok snakk om tre-fire mål. Det brenner i nærheten av hus, men ingen hus har kommet til sade. Det brenner fortsatt godt i ytterkanten av området, lengst vekk fra husene, sier Birkeland.

Innsatsleder Oddgeir Walle, forteller til VOL kl 15.30 at brannvesenet blir på brannstedet en stund utover ettermiddagen.

− Det er for å passe for å passe på at brannen ikke kryper gal vei. Man har vært vært heldig med vindretningen, som har ført til at brannen har beveget seg vekk fra bebyggelsen. Den veien som den brenner nå er det ingen bebyggelse, og derfor lar brannvesenet det bare brenne ut, sier han.

Det blir opprettet sak i anledning brannen.

− Politiet oppretter sak på en person for uaktsomhet i forbindelse med brannen, slår Walle fast.