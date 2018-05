Ble stoppet for fyllekjøring- skallet til politimann

Bø

Torsdag formiddag ble en person pågrepet for kjøring i alkoholpåvirket tilstand i Bø. Da den siktede ble anholdt av patruljen, satte han seg til motverge og skallet til en polititjenestemann. Vedkommende blir satt i arresten på Sortland.

– Personen satte seg til motverge da politiet stoppet ham. Det oppsto et basketak der altså vedkommende skallet til en politibetjent. Mannen ble siktet både for vold mot politiet, samt å ha kjørt i alkoholpåvirket tilstand. Personen er satt i arresten på Sortland. Saken blir etterforsket utover dagen og planen er å gjennomføre et avhør i løpet av dagen, og så får vi ta en ny vurdering etter hvert, forteller operasjonsleder Jon Inge Moen til VOL.