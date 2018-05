Utforkjøring i Øksnes – bil ligger i fjæra

Bø

Utforkjøringen har skjedd i Bjørndalsfjorden på fylkesvei 820. Bjørndalsfjorden er den innerste delen av Eidsfjorden i Sortland og Øksnes kommune.

Stedet der ulykken har skjedd skal være mellom Sandsetveien og Frøskelandskrysset, og personbilen har gått ut like etter en krapp sving og havnet i fjæra.

– Det er en bil som har gått ut rett like etter en sving, ut fra spor ser det ut som har fått sleng og havnet i fjæra, sier operasjonsleder hos politiet i Nordland, Ivar Bo Nilsson. Han tilføyer at det hører med til historien at det var grus på veien i den aktuelle svingen.

– Politiet har en annen teori

– Føreren av bilen har ei annen forklaring, at han hadde punktert og derfor havnet utenfor veien. Vi er på stedet og snakker med føreren. Så er det slik at politiet har en teori og føreren har ei annen forklaring, sier Nilsen.

Det var ingen personskader i forbindelse med ulykken.

– Politiet mistenker at det er stor fart som er årsaken til at bilen har fått sleng. .Det er 60-sone på det aktuelle stedet og det er sikkert en grunn til at farten er satt til 60 kilometer i timen, sier Nilsson.