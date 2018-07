Tok bryllupsbildene 600 meter over havet

Bø

Bakgrunnen for det noe uvanlige påfunnet, var at værforholdene var for dårlige til at det lot seg gjøre å ta fine bryllupsbilder da brudeparet giftet seg i fjor. I vår fikk fotograf Lunde Ingvaldsen ideen til å ta bryllupsbildene på toppen av fjellet Breitinden, som ligger 600 meter over havet.

– På det tidspunktet hadde jeg fått en ny blits som var tilstrekkelig stor til at lyset ble mykt nok. Jeg kontaktet brudeparet og sa at dersom dere kan bli med 600 meter opp, tar jeg bildene gratis. Siden Maria er topptrent og Øystein er svært fjellvant, var ikke det noe problem, forteller Lunde Ingvaldsen.

Kunne ikke planlegge

Avtalen innebar at brudeparet måtte stille opp på kort varsel, siden værforholdene var avgjørende for å gjennomføre prosjektet.

– Brudeparet var innforstått med at med en gang det ble varmt, måtte vi bare legge i vei for å få gjennomført det. Noe rom for detaljplanlegging ville det derfor ikke være, understreker Lunde Ingvaldsen.

Hadde med frisør

Å ta bilder av et brudepar, og særlig en brud, krever gjerne møysommelig arbeid med håret i forkant av fotograferingen. Utfordringen ble løst ved at frisør Cecilie M. Andersen ble med på turen opp.

– Det ble en hektisk dag for henne. Hun arbeidet til halv seks i salongen. Deretter begynte hun å fikse håret til bruda, og så ble resten ordnet på toppen. Vi brukte omtrent to timer opp, men det var mye å bære på, inkludert bryllupskjole, fotoutstyr, sminke og øl, sier han.

Turfølge på fem, som også inkluderte Lunde Ingvaldsens kone Katie, hadde slett ikke optimale forhold oppe på toppen.

– Selv om det var den varmeste dagen så langt i år, men det var både regn og vind på toppen, selv om det ikke er lett å se på bildene, sier fotografen.

Ingen etterbehandling

Selve fotograferingen gikk forholdsvis greit og var ikke noe hokus-pokus, skal vi tro fotografen.

– Det er egentlig en ganske simpel greie, der man undereksponerer lyset litt, slik at brudeparet kommer tydeligere frem. Jeg liker godt kontrasten mellom brudeparet og landskapet rundt, sier han, og legger til at bildene er akkurat i samme forfatning som da de ble tatt.

– Jeg har ikke gjennomført noe etterbehandling eller manipulert bildene. Det eneste jeg har gjort er å legge på litt kontraster, sier han.

– Gjør det gjerne igjen

Da Lunde Ingvaldsen la ut de spektakulære bildene på Facebook, var tilbakemeldingene overveldende.

– Jeg har fått masse kommentarer og svært positiv respons. Det er ekstra gøy at et prosjekt jeg har jobbet så hardt for, blir så godt mottatt.

Og han gjør det gjerne igjen.

– Ja. Vanligvis fotograferer jeg ti bryllup i året, og da har jeg bare en time på meg, på dagtid. Fotograferingen gjennomføres raskt og man har sjelden mulighet til å gå i fjæra eller andre steder for å sette opp blitsen. Det er kjedelig for en fotograf at han ikke kan leve ut fantasien. I forbindelse med dette prosjektet har det vært veldig fint å få dedikert tid til å tilpasse seg forholdene, slår Øystein Lunde Ingvaldsen fast.