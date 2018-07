Vant Vetten Opp for andre år på rad

Bø

Erikstad, som var påmeldt i klassen 25-29 år, vant med et halvt minutt. Han ble klokket inn på tiden 21:15. Nummer to og tre var Magnus Vesterheim (Kvæfjord IL) og Torgeir Sulen Hovland (Team Veidekke Nord Norge) som kom i mål på henholdsvis 21:45 og 21:50. Tidene fra Vetten Opp 2018, finner du her.

Da VOL pratet med Erikstad etter løpet, var han svært tilfreds med egen innsats.

– Det var kanonartig. Jeg vant jo i fjor også, men det var artig å vinne igjen i år. Det er et bra løp med mange gode konkurrenter, så man må virkelig kjempe for å hevde seg, sier han.

Fornøyd med løpsopplegget

Ifølge vinneren, hadde han tøff konkurranse fra sølvvinner Magnus Vesterheim i starten, som ønsket å dra.

–Jeg er fornøyd med eget løpsopplegg og var opptatt av å ikke springe for raskt i første delen av løypa. Jeg er glad jeg slapp å dra, sier han.

Vadsø-mannen skryter for øvrig uhemmet av rammen rundt løpet.

– Det er et utrolig bra arrangement. Jeg synes det er artig og koselig å være med, og jeg deltar nok neste år også, sier han.

Må springe raskere

Erikstad ble tikket i mål omtrent et halvt minutt etter løyperekorden, som er på 20:46. På spørsmål om hva som skal til for å slå den neste år, sier han:

– Da må jeg springe raskere midt i løpet, for klarer jeg det, er mulighetene ganske store for å få en enda bedre tid, sier han.

Var både arrangør og deltaker

Arrangør av Vetten Opp, i tillegg til å være deltaker, Marius Jørgensen, havnet drøye fem minutter bak vinneren. Han ble for øvrig også den fra arrangørklubben med best tid. Han var godt fornøyd med både løp og stemning. Ifølge var det omtrent 200 personer som deltok i både mosjons-og konkurranseklassen.

– Jeg er ikke sikker på hvor mange som deltok, men det er i alle fall ny deltakerrekord, sier han, og understreker at har er rimelig fornøyd med egen innsats.l

– Jeg var redd for at det skulle bli for varmt, men det gikk bra. Jeg må si meg fornøyd med tanke på at jeg er arrangør og løper samtidig, slår han fast.

Bø-ordfører, Sture Pedersen, deltok også i motbakkeløpet (se videointervju over). Han understreker at han er svært stolt av Vetten Opp.

– Dette er et av topparrangementene vi har i Bø. Det er artig å se at så mange folk er ute i naturen, sier han.