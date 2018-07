- En varme og et fellesskap i salen

Bø

Bremnes forteller til VOL at hun følte en veldig varme og et fellesskap fra salen og fra folk under søndagens konsert i Bø.

- Det gjør meg egentlig litt rørt, sier hun.

Hun bruker ikke å sammenligne publikum, men tror at det fellesskapet hun følte hadde sammenheng med hjemplass.

- Vi er jo på en måte vokst opp i samme landskap, og dermed får vi kanskje et eget fellesskap og en identitet, sier hun.

- Godt rom å være i

Artisten synes selv konserten ble veldig fin.

- Det var et nydelig fint publikum, og det ble et godt rom å være i, til tross for at konserten var i en gymsal, sier hun.

Bremnes forteller at hun ikke spiller i gymsaler så ofte, men at det alltid kommer an på hva man gjør ut av ting.

- Vi ble godt tatt imot, arrangøren var godt forberedt og da blir det fint.

- Øyeblikkets magi

Bremnes var sist i Bø for å holde konsert i 2015. Da var situasjonen en litt annen fordi at hennes far nettopp hadde fått slag og lå på sykehuset.

- Jeg var veldig spent på denne konserten fordi at noen ting kom tilbake til meg fra den tiden, sier artisten, og poengterer samtidig:

- Men man startet på nytt på alle konsertene fordi at man aldri kan gjenta en konsert. Det er øyeblikkets magi og hva man klarer å skape. Samtidig er jo publikum viktigere på en konsert enn hva de kanskje tror selv.

Siden Bremnes og hennes band starter på ny ved hver konsert mener hun at man aldri blir likegyldig.

- Hadde vi følt at det bare var å snu blokka hadde ingen av oss holdt på med dette, sier hun.s

Bremnes er veldig glad i å komme til Vesterålen.

- Vi kom flygende inn nordover fra Hvaler og når man flyr over vesterålsfjellene tenker man «de har ganske bra fjell her i Vesterålen også». Det er ikke bare Lofoten som har det, sier Bremnes og ler.

- Så godt som fullt

Bø Gospelkor arrangerte konserten, og ifølge Per Jørgen Nordstrand var det så godt som fullt under konserten.

- Det var 420 mennesker tilstede i salen og så godt som fullt, slik vi hadde lagt det opp. Det ble akkurat slik vi håpet at det skulle bli, sier han.

Alt later til at det klaffet godt i Bø søndag kveld.

- Arrangementet oppfylte forventningene våre, men nydelig vær, forventningsfulle folk som var i sommermodus og tindrende øyne hos enkelte av dem, forteller Nordstrand.

Stram regi uten å være påtatt

Nordstrand forteller at det var stormende jubel i salen fra første sekund.

- Publikum ble mer eller mindre bergtatt og responsen fra publikum var virkelig virkelig flott.

Arrangøren forteller at han oppfattet at Bremnes ga seg selv veldig god tid og knyttet hele konserten sammen på en helhetlig og naturlig måte.

Samtidig roser han også artistene i bandet til Bremnes stort. Det faste bandet, som var med henne til Bø består av Petter Waldemar Nohr Unstad, kjent fra Kråkesølv, på bass, Børge Pettersen Øverleir på Gitar, Bengt Hanssen på tangenter og vokal, samt Børre Fløyen på trommer.

- Hun fløt på musikerne og den stramme regien, uten at det virket påtatt, konkluderer Nordstrand.

Ingen planer om felleskonsert

- Mange vesterålinger lurer nok muligens på om du og dine to brødre, Lars og Ola, har noen planer om å holde konsert sammen i nærmeste fremtid. Har dere det?

- Nei vi har hatt et par slike konserter, blant annet i Harstad, men vi har foreløpig ingen planer om det enda. Vi har såpass mye å gjøre på hver vår kant, forteller Bremnes.