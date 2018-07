Sterke visestemmer fra nord

Bø

Sparboe og Willumsen presenterer nå et unikt konsertsamarbeid når de to sammen holder den tradisjonelle kirkekonserten under Reginedagan.

Inn i sin musikalske verden

Sparboe og Willumsen tar med seg et eksklusivt utvalg av egne låter og inviterer publikum inn i sin musikalske verden, ifølge ei pressemelding.

Begge artister platedebuterte på norsk i 2013. Sparboe med «Uten at du vet det» og Willumsen med «Ikkje vekk mæ før æ våkna», begge mottok strålende anmeldelser med femmere på terningen, og har skapt stor begeistring hos konsertpublikumet både i nord og sør.

I 2015 slapp begge artistene nok et album hver, Willumsen med «Puslepill» og Sparboe med «Vindfang», og også denne gangen trillet anmelderne femmere på terningen.

Avslutter Reginedagan

Siden den gang har både Julie og Sigrun blitt mødre for første gang, og mens Julie har hatt en liten pause fra musikken, har Sigrun vært svært produktiv - og slipper sitt tredjesoloalbum til høsten.

Man kan derfor si at de har sterke fellestrekk, både i liv og virke, men allikevel har de aldri stått på scenen sammen før. Dette skjer for aller første gang under Reginedagan 2018. Den tradisjonelle kirkekonserten i Bø kirke avslutter ei innholdsrik festivaluke i Bø.

– Velkommen til en uforglemmelig konsertopplevelse, skriver artistene i pressemeldingen.