Går med Monsen til Breitinden med sjekke-skilt:

– Får jeg veldig mange meldinger fra damer, får jeg heller skumme kremen fra fløten

Øyvind Iversen går på toppen av Breitinden for Team Skorpa, og dessuten et lite skilt der han proklamlerer at han er singel. – Jeg håper det blir noen respons, ler han.