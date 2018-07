Så mange så på tv-sendingene fra Vesterålen

Bø

Det viser statistikk som NRK har sendt til VOL. Lars Monsen Minutt for Minutt hadde 377.000 seere da han gikk til Stø. Det er en markedsandel på 49 prosent, mens turen til Lynghaugtiden hadde en markedsandel på 48 prosent, totalt 346.000 tv-tittere.

Disse to sendingene toppet statistikken. Turen til Vetten og Bøhallen hadde 345.000 seere, og en markedsandel på 37 prosent, mens turen til Nyksund «bare» hadde 305.000 seere og en markedsandel på 32 prosent. Gjennomsnittet for fjorårets På Tur-sendinger var 45 prosent. Tallene viser at Monsens Stø-tur er den nest mest sette i år. Turen til Stigstuva hadde 378.000 seere.

Monsen på tur til Stø 377.000 (49%) Monsen på tur til Lynghaugtiden 346.000 (48%) Monsen på tur til Vetten 345.000 (37%) Monsen på tur til Nyksund 305.000 (32%)

Hvis vi legger til repriser og opptak (video on demand) ser tallene slik ut:

Monsen på tur til Stø 410.000 Lynghaugtiden 368.000 Vetten/Bøhallen 337.000 Nyksund 330.000

I tillegg kommer noe trafikk på andre plattformer.

Også Sommeråpent-sendingene hadde godt med trafikk, og Øksnes-sendingene topper også disse listene:

Sommeråpent fra Stø og Nyksund 403.000 Sommeråpet fra Bø 367.000 Sommeråpent fra Bø/Lynghaugtinden 351.000 Sommeråpent fra Nyksund 337.000 Guvåghytta og Bø 237.000

Tar du med repriser og andre sendinger hadde Stø/Nyksund-sendingen totalt 417.000 seere pluss noe trafikk fra NRK.no, mens sendingen fra Guvåghytta øker til 249.000 pluss noen tusen fra andre plattformer.