Kjemperesultater av unge Bø-skyttere

Bø

Tirsdag skjøt brødrene på Steinkjer. Lars prikket inn 346 poeng og ble nummer to i klasse EJ (18 år). Vinneren hadde 347.

Henning hadde 349 poeng og fikk fjerdeplass. Tre skyttere hadde fullt hus, 350 poeng.

I går skjøt brødrene på Namdalseid. Lars vant rekruttklassen med 348 poeng og Henning ble nummer fem i sin klasse med 350 poeng. Han var en av fem skyttere som skjøt 350.

Brødrene var også i sving i Øvre Ongdal. Lars vant klassen Eldre Junior med 346 poeng. Han var hele fire poeng foran nummer to. Henning skjøt 348 poeng og ble nummer fem i klassen Eldre Rekrutt.

Skytternes far og trener, Torfinn Johnsen, sier til VOL at i rekruttklassen er det resultater fra på 249 og 350 poeng som gjelder når det skal skytes på Landsskytterstevnet. I klassen Eldre Junior-skytterne bør prestere 346-348 for å hevde seg.

– Lars og Hennings resultater er kjempegode, sier han til VOL.

Flere andre bøskyttere er i Trøndelag og på vei til landsskytterstevnet. Han sier at de voksne ikke helt henger med ungdommene.

– De voksne varierer fra å være mellomfornøyd til misfornøyd.

Han var selv et unntak da han skjøt 29 treff på stangskyting. Det er et resultat han er godt fornøyd med.

Videoen er fra Torfinns stang-serie.