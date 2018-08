Tidenes beste landsskytterstevne for vesterålingene

Bø

I dag var det feltskyting som stod på programmet. De beste og mest skarpskodde skytterne skjøt på hold fra 100 til 400 meter, mens de yngste skjøt på 100 meters hold.

Lars Bakkejord-Johnsen hadde et litt svakt grunnlag, men i finalen hadde han like mange treff som de beste i sin klasse, som er Eldre junior. Han hadde 12 treff, med fem innertiere. Det ga til sammen 40 treff og fem innertiere. De beste hadde 42/8.

– Lars var fornøyd med finalen, men ikke med å bomme på to skudd i den innledende runden, sier Torfinn Johnsen, Lars` pappa og også leder av Vesterålen Skyttersamlag.

Lars` yngre bror Henning var også i finalen i dag. Han hadde 12 treff og syv innertiere og endte med 42/7.

– I denne konkurransen avgjøres alt med antallet innertreff. De beste hadde 42/12. Henning endte som nummer 31, sier Torfinn Johnsen.

Tre seniorskyttere fra Vesterålen har også skutt finaler i dag. Frode Sæther fra Andenes skjøt 8/4 og endte på 37/4, som ga 259. plass.

Frodes sønn, Erlend, var hakket bedre i finalen. Han skjøt 11/3 og endte på 41/3, som ga 105. plass. Torfinn Johnsen skjøt 8/5 og endte på 38/5, som ga 226. plass.

– For å si det sånn: Det så mye bedre ut i siktet enn da anvisningen kom. Jeg hadde for mye «spenning i børsa» på knestående, fire skudd gikk ut der, sier Torfinn Johnsen. Han konstaterer at de yngste vesterålsskytterne gjorde det klart best i dag.

Landsskytterstevnet er nå ferdig, og Torfinn Johnsen sier at årets stevne trolig er det beste landsskytterstevnet Vesterålen Samlag har å vise til gjennom alle tider.

– Vi har 11 finaleplasser, og vi har fire topp-10-plasseringer. Lars tar to sjetteplasser, Helene Enoksen fra Melbu fikk en femteplass i klasse I på felten og Tor Erik Mortensen fra Andenes fikk en åttendeplass på feltskytingen for nybegynnere, sier en fornøyd samlagsleder.

Torsdag ble Henning Bakkejord-Johnsen nummer syv på feltløpet.