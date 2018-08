Nå dekker Radio Bø mesteparten av Lofoten

Bø

– Vi er glad for at vi nå også gir lokalradiosendinger til store deler av Lofoten. Lytterne i de områdene som får dekning av vår nye sender har nå fått tilgang på alle våre sendinger, med daglige aktualitetsprogram, god musikk, radiobingo og en ny og god reklamekanal for næringslivet i området. Programmene er under utvikling for å tilpasses mest mulig også til de nye områdene, sier styreleder for Radio Bø, Arne Osnes i en pressemelding.

DAB-antenne på plass på Skrovafjellet – Det blir spennende å dekke et så stort dekningsområde, sier Ted Ivar Paulsen, daglig leder i Radio Bø.

Han skriver videre at radioen foreløpig har radiodekning for store deler av Austvågøya som Svolvær, Kabelvåg og Henningsvær, og forbedret dekning i bil mellom Fiskebøl og Svolvær. I Vestvågøy kan de fleste innbyggerne i Stamsund, Ballstad, Reine og deler av Moskenes kunne ta inn Radio Bø på DAB.

Senderen på Skrova gir også bedre dekning for deler av Steigen og Hamarøy.

Radio Bø er snart tilbake med formiddagssendinger I slutten av mars annonserte Radio Bø at de tok en måneds pause for å forberede seg til å tilpasse dekningsområde til lyttere i Lofoten og Ofoten.

Nå arbeider Osnes og Radio Bø for videre dekning i Lofoten, som vil gjennomføres fra nå og et stykke ut i 2019.

– For de som ikke enda får inn Radio Bø på DAB, har vi god løsning ved bruk av vår overføring på nettradio «radiobo.no» Alle som har TV-tilbud fra Altibox har også tilgang til Radio Bøs sendinger ved å gå inn på radiooversikten og søke opp Radio Bø, sier Osnes.