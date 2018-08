Se selfiestang-video fra paragliderturen fra Lynghaugtind som du ikke fikk se på Sommeråpent

Bø

– Jeg har vært opptatt med jobb og har ikke hatt anledning til å redigere videoen ferdig før nå. Jeg ville gjøre det ordentlig da jeg først skulle gjøre det, sier Larsen til VOL.

Den erfarne paraglideren ser tilbake på sekvensen med glede, som startet på en rygg rett nedenfor Lynghaugtinden. Minst like begeistret var Sommeråpent-programleder Martin Giæver, som gav uttrykk for sin begeistring flere ganger under turen.

– Givær hadde et par hylesekvenser. Men han syntes det var en fantastisk opplevelse, sier Larsen.

Det var Giæver selv som filmet, fra en selfiestang. Selv om seerne kunne se noen sekunder fra turen under sendingen, er de nyredigerte opptakene unike. Larsen, som er en svært erfaren paraglider, hadde aldri flydd fra Lynghaugtind før, og syntes det var en spektakulær opplevelse.

– Siden jeg har flydd så mye tidligere, får jeg ikke det samme adrenalinkicket nå, men til gjengjeld nyter jeg opplevelsen i større grad. Å sitte så langt over bakken, med klare skyer over seg og fantastisk natur under, er spesiell opplevelse. Dette er indrefileten i Vesterålen, slår Robin Larsen fast.

