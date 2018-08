Over 30.000 har sett reklamevideo for Bø

Bø

– Vi satte oss ned før Sommeråpent skulle komme, og diskuterte hvordan vi kunne bruke den muligheten eksponeringa ga. Da fant vi ut at vi skulle lage tre filmer, dette er den første. Målet er å nå folk flest, og å få fram hvor fint det er å bo her, men også å tenke på reiseliv og rekruttering. Vi skal ha to til, de er ikke helt ferdig ennå, og går mer på næringslivet, sier kultur- og næringssjef Kine Johnsen i Bø kommune.

Marion Ravn positiv

De har fått hjelp av blant annet Deadline media og Nettrakett med videoen, som er produsert av Ane Høyen i Historier Nordfra.

– Så var det veldig artig at Marion Ravn stilte opp. Faren hennes er fra Bø, hun har familie på Lødingen også. Hun har vært her de tre siste somrene og ferierer her om sommeren. Hun var veldig positiv, sier Johnsen

– Det ble et fint resultat, som snakker for seg selv, sier hun.

Sett av 30.000

Videoen ble delt på Bø kommunes Facebooksider i totida søndag. Og reaksjonene har ikke latt vente på seg. I skrivende stund har over 30.000 sett videoen, den er delt over 300 ganger og det strømmer på med positive tilbakemeldinger.

– Jeg hadde ikke forventa så mye deling og positive kommentarer. Men da jeg så filmen, ble jeg rørt. Jeg er fra Bø, så det er nok litt bøkjærlighet. Jeg tror at det er et tegn på at det er en god film som treffer folk i hjertet, sier hun.

Kommunen har først nylig begynt å bruke sosiale medier aktivt, ifølge Johnsen.

– Bø kommune har vært på Facebook lenge, og akkurat kommet på Instagram, men ivi er kke så erfarne med å bruke sosiale medier til å promotere oss selv. Derfor er det artig med en slik respons.

I tillegg til videoen har de fått oppretta en egen side om Bø inne på Visit Vesterålens nettsider. Det var viktig at den skulle være der, for de ønsker å løfte fram Vesterålen som region også og at de er en del av den, ifølge Johnsen.