Grethe Gynnild-Johnsen gir seg som distriktsdirektør NRK

Bø

– For min del er opp mot 150 reisedøgn i året i ti år nok. Jeg har behov for å prioritere annerledes, sier Johnsen til NRK.

Hun sier videre til kanalen at oppgaven hun skulle utføre da hun fikk jobben, nå er fullført.

NRK forlenger distriktssendingene på TV etter store protester – Vi har undervurdert den enormt sterke relasjonen deler av vårt publikum har til distriktssendingene våre på TV, sier distriktsdirektør Grethe Gynnild-Johnsen.

Johnsen varslet kringkastingsjef Thor Gjermund Eriksen om at det var på tide å gi seg i sommer. Sistnevnte er godt fornøyd med jobben Gynnild-Johnsen har gjennomført og har forståelse for at hun synes ti år er tilstrekkelig i stillingen som distriktsredaktør, og understreker overfor NRK at han er imponert over innsatsen hun har lagt ned.

Gynnild-Johnsen har vært distriktsdirektør siden stillingen ble opprettet.Tidlig i sommer varslet hun kringkastingssjefen at det er på tide med nye krefter i stillingen.

– Jeg har organisert og omorganisert, bygd stein på stein og samlet NRK-riket utenfor Marienlyst til en sterk og bærekraftig divisjon med stort regionalt og nasjonalt ansvar på alle plattformer. Det har vært ti fantastiske år i den mest spennende jobben i NRK. Men nå er det på tide å slippe andre til, fastslår Gynnild-Johnsen overfor NRK.

Gynnild-Johnsen skal for øvrig sitte i stillingen, som lyses ut både internet og eksternt, til en ny direktør for Distriktsdivisjonen er på plass.