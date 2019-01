Bø

Seint fredag morgen melder politiet om en trafikkulykke på Haugsnes, i nærheten av Guvåg i Bø. To biler var involvert i ulykken. Det skal ha vært to personer i hver bil. En person klager over smerter i overkroppen. Veien er foreløpig stengt som følge av ulykken.

– En ambulanse er på stedet. Vi har foreløpig ikke fått rapporter om at flere personer er skadet, får VOL vite av vakthavende ved operasjonssentralen.

Saken blir oppdatert.