– Vi ser ikke noen grunn til å stenge skolene i Bø

Bø

– Det vil selvsagt være avhengig av at bussene går slik at elevene kommer frem, men skolene blir åpne slik at elevene i alle fall har et tilbud, sier Bø-ordfører Sture Pedersen.

På spørsmål om hvorfor kommunen velger å kjøre åpne skoler når de andre gjør det motsatte, svarer Pedersen:

– Vi har kommet frem til denne konklusjonen etter en totalvurdering. Så lenge transportselskapet Boreal frakter elevene frem, ser ikke vi noen grunn til at skolene skal være stengt. Dersom skoler og barnehager er stengt, kan det forplante seg til resten av samfunnet og gå ut over andre bedrifter, sier Pedersen.

Ordføreren har for øvrig selv blitt stoppet av uværet og sitter værfast i Bodø torsdag kveld, men regner med å være tilbake i Vesterålen fredag morgen.